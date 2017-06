Nanu, was geht denn da ab? Valentina Pahde und Jochen Schropp wurden beim Knutschen erwischt. Via Instagram hat der Moderator das „Beweisfoto“ sogar gepostet, auf dem er und die GZSZ-Beauty sehr innig miteinander zu sehen sind. Jochen Schropp postet zu dem Foto lediglich zwei Hashtags und ein Herz. Also sind natürlich seine Follower gefragt und die spekulieren natürlich eifrig. Viele sind sicher, Valentina Pahde und Jochen Schropp sind ein Paar: „Also bist du ihr "Neuer"?! Wie süß, viel Glück euch beiden“ und „Das ist jetzt überraschend aber cool“ heißt es unter dem Schnappschuss. Andere zweifeln: „Das sieht nur so aus auf dem Bild die küssen sich da nicht und nein die sind nicht zusammen.“

Letztens erklärte Valentina Pahde noch, dass sie Single sei

Tatsächlich hat Valentina Pahde erst kürzlich „Gala“ gegenüber mitgeteilt: „Es wird immer viel gemunkelt. Ich bin Single und sehr, sehr glücklich.“ Das klingt nicht danach, als würde die Schauspielerin mit Jochen Schropp gen Sonnenuntergang reiten. Das erkennt auch ein Follower: „Ich glaube nicht das die zusammen sind das stimmt nicht. Valentina hat gerade erst gesagt das sie Single ist.“

Valentina Pahde: Ist sie doch Single?

Jochen Schropp und Valentina Pahde sind wahrscheinlich einfach nur gute Freunde. Immerhin sind sie in einer Agentur. Und wenn man sich das Foto ganz genau anschaut ist auch zu erkennen, dass Valentina und Jochen nicht miteinander knutschen. Auch wenn es einige ihrer Fans ganz sicher sehr gefreut hätte. Denn irgendwie sind die zwei schon süß zusammen.