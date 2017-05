GZSZ-Comback: Katja Burkard wieder als Gaststar dabei

Sie feiert ihr GZSZ-Comeback, Katja Burkard ist mal wieder als Gaststar in der beliebten Daily Soap vertreten. Dabei spielt die Journalistin im Grunde sich selbst. Katja Burkard wird die Reporterin mimen, die Jo Gerner (Wolfgang Bahro) unbequeme Fragen stellt. Denn natürlich will die investigative Journalistin dunkle Geheimnisse aus dem Hause Gerner aufdecken. Ihre Augen und Ohren sind überall und natürlich interessiert sie sich ganz besonders für die bevorstehende Hochzeit von Sunny (Valentina Pahde) und Felix (Thaddäus Mellinger). Ob sie wohl die unschönen Seiten des Gerner-Clans ans Tageslicht bringt und so vor der Hochzeit noch für schlechte Stimmung sorgt?

Katja Burkard hat eine Gastrolle bei GZSZ

Katja Burkard war etwas nervös vor ihrem GZSZ-Dreh

Eigentlich ist Katja Burkard ja ein alter RTL-Hase und auch bei GZSZ war sie bereits zu sehen. Trotzdem hatte die Journalistin vor ihrem zweiten Gastauftritt Muffensausen: „Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass ich alle aufhalte.“ Die Moderatorin musste nämlich ziemlich viel Text für ihre Rolle bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ lernen und das ist natürlich eher ungewohnt. Aber am Ende des Tages hat alles perfekt geklappt. Heute Abend kommt die zweite GZSZ-Folge mit Katja Burkard. Und es ist gut möglich, dass sie auch künftig mal wieder Serienluft schnuppern wird. Wenn mal wieder eine investigative Reporterin gesucht wird, ist Katja Burkard ganz bestimmt zur Stelle.

Alle Infos zur aktuellen Folge findet ihr HIER: