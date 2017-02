GZSZ-Comeback: Serienfans wollen ihn zurück!

Feiert ER schon bald sein GZSZ-Comeback? Sein Serien-Aus hatte damals nicht nur sein Umfeld in der Serie sehr mitgenommen auch die treuen Fans waren mehr als nur bestürzt. Aber immerhin, der Serientod war zum Glück kein Thema und auch der Schauspieler selbst hatte bereits angedeutet, dass er möglicherweise wieder zurück zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kommen will. Einige Fans sind sich sogar absolut sicher, dass sein Comeback absolut logisch ist und perfekt in die Geschichte passt. Und jetzt scheint es endlich soweit zu sein:

Feiert ER schon bald sein GZSZ-Comeback? Sein Serien-Aus hatte damals nicht nur sein Umfeld in der Serie sehr mitgenommen auch die treuen Fans waren mehr als nur bestürzt. Aber immerhin, der Serientod war zum Glück kein Thema und auch der Schauspieler selbst hatte bereits angedeutet, dass er möglicherweise wieder zurück zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kommen will. Einige Fans sind sich sogar absolut sicher, dass sein Comeback absolut logisch ist und perfekt in die Geschichte passt. Und jetzt scheint es endlich soweit zu sein: