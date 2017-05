GZSZ-Comeback? Tayfun Baydar redet Klartext!

Wer bei GZSZ nicht den Serientod stirbt, kann theoretisch jederzeit sein Comeback feiern. Wie zum Beispiel Tayfun Baydar. Seine Rolle hatte nach dem Entfernen eines Hirntumors leider jegliche Gefühle für Partnerin Emily verloren. Also hat er seine Sachen gepackt und ist auf unbestimmte Zeit nach San Diego gegangen. Nun hoffen GZSZ-Fans allerdings zum 25-jährigen Jubiläum der Daily Soap auf ein Tayfun-Comeback. Via Facebook hat sich der Schauspieler selbst zu Wort gemeldet.

Ex-GZSZ-Star Tayfun Baydar: Hat er die Schauspielerei aufgegeben?

Genau heute vor einem Jahr hatte ich meinen Abschied von GZSZ. Was ich in den letzten zwölf Monaten getrieben habe?!... Posted by Tayfun Baydar on Samstag, 29. April 2017

Tayfun Baydar vermisst seine Kollegen

Tayfun Baydar erklärt: „Genau heute vor einem Jahr hatte ich meinen Abschied von GZSZ. Was ich in den letzten zwölf Monaten getrieben habe?! Nun, abgesehen von so alltäglich wunderbaren Dingen wie Ausschlafen, spät frühstücken und Lesen, hatte ich einige wundervolle (Dreh-)Tage bei den "Pfefferkörnern" und den "Jungen Ärzten" (Danke Fränzi & Co!), durfte als Gaststarter im Audi TT-Cup im Rahmenprogramm der DTM fahren (Danke Philipp, Miri & Co.!) und gebe Schauspielworkshops an Bord von einem der schönsten und luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe überhaupt- der MS EUROPA 2 (Danke M.J. &Co.). Abgesehen davon habe ich eine Mini -Drehbuchautorenausbildung gemacht und schreibe mal mehr Mal weniger "fleißig" an einem... verrate ich Euch nicht. Außerdem werde ich bald ein HIPHOP-Album unter dem Namen DJ TORNADO produzieren! -okay nein, Das werde ich sicherlich nicht tun!!! Ihr seht: während Tayfun Badak vermutlich immer noch irgendwo in Kalifornien seine verloren gegangene Ironie sucht, geht es mir prächtig. Na schön, ich ahne ja was Ihr lesen möchtet: Auch wenn ich unser Team manchmal Ziemlich vermisse, kann ich es mir-sorry Leute!- überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ich zu GZSZ zurückkomme. Man kann eben nicht alles haben. Muss man vielleicht auch gar nicht. Ich halte Euch in -für meine Verhältnisse- "regelmäßigen" Abständen auf dem Laufenden, was so ansteht. Habt einen wunderbaren Tag! Euer Tayfun.“ Das finden seine Fans natürlich schade, aber sie freuen sich mit Tayfun Baydar, dass er so happy ist.