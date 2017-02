Es kommt immer mal wieder vor dass ein Schauspieler sein GZSZ-Comeback feiert. In manchen Fällen ist dies natürlich nicht möglich. Ein Serientod macht so eine Rückkehr logischerweise unmöglich. Oder? Bei besonders beliebten Charakteren muss sich der Sender eben etwas ausdenken. Ob dies in diesem Fall auch zutrifft? Seht HIER im Video, wer unter ganz speziellen Umständen bald sein großes GZSZ-Comeback feiern könnte: