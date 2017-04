GZSZ: RTL holt die Soap in die Primetime!

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist DER Dauerbrenner bei RTL und auch nach über zwei Jahrzehnten noch immer erfolgreich.

Erst in der vergangenen Woche erzielte GZSZ die beste Quote seit 2013. Bald feiert die Soap ihr großes Jubiläum und dazu hat sich RTL was ganz Besonderes einfallen lassen: Im Mai zeigt der Sender eine Folge in der Primetime – allerdings nicht zum Jubiläum am 11. Mai, sondern am 17. Mai. Die Folge startet um 19:40 Uhr, geht an dem Tag aber bis 21:35 Uhr. Anschließend zeigt RTL noch ein Special zu GZSZ.

GZSZ: Erfolgreichste Quote seit 2013!

Erst im vergangenen Jahr holte RTL die Soap zur 6.000 Folge in die Primetime. Es schalteten insgesamt mehr als vier Millionen Zuschauer ein, was der beste Wert im ganzen Jahr war. "Trotz der starken Fragmentierung des Marktes schafft es 'GZSZ' immer wieder, die Zuschauer lange zu binden und gleichzeitig immer wieder neue Zuschauer dazu zu gewinnen. Dabei schreckt das Format auch vor kritischen Themen nicht zurück“, erklärt Joachim Kosack, Geschäftsführer UFA Serial Drama.