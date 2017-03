GZSZ: Droht Eric Stehfest das Serien-Aus?

Das Drama für Chris (Eric Stehfest) hört einfach nicht auf. Sein Bruder Felix (Thaddäus Meilinger) versucht ihm eine Mord anzudichten. Er hängt ihm die Brandstiftung an, für die er selber verantwortlich ist.

Auch die Freunde von Chris zweifeln

Verzweifelt versucht Chris seine Unschuld zu beweisen, er will auf keinen Fall wegen Moders verurteilt werden. Doch als wer auch noch festellen muss, dass sogar seine Freunde an seiner Unschuld zweifeln, bricht für ihn eine Welt zusammen. Er versucht sie davon zu überzeugen, dass Felix ihm den Brand anhängen will - allerdings erfolglos. Denn Chris hat keine Beweise gegen seinen Bruder. Als ihm klar wird, wie gering seine Chancen sind, seine eigene Unschuld zu beweisen, bekommt er Angst und zieht Konsequenzen.

Chris verlässt Berlin

Chris flüchtet aus Berlin! Lilly versucht Chris zurückzuholen, bevor die Polizei mitbekommt, dass er weg ist. Doch er geht nicht einmal an sein Handy. Verschwindet Chris für immer? Und droht damit Eric Stehfest das endültige Serien-Aus?

Die Antwort gibt es bei GZSZ, Mo - Fr, 19.40 Uhr, RTL