GZSZ-Eifersuchtsdrama: Alle wollen Sex mit Jo Gerner!

Dr. Jo Gerner hat nicht immer besonders viel Glück in der Liebe. Sophie hat ihn wegen Leon verlassen, Katrin ist in Bommels Arme geflohen. Doch nun wendet sich das Blatt und der kultige GZSZ-Anwalt mausert sich zum begehrtesten Junggesellen im Kolle-Kiez. Denn nicht nur das Herz einer Dame kann Jo Gerner im Sturme erobern, auch eine andere Lady sehnt sich nach seinen starken Armen. Doch wer ist wohl die Glückliche und darf sich auf eine heiße Nacht mit Jo freuen? So viel sei verraten: Richtig auf dem Zettel hatte man SIE mit Sicherheit nicht: