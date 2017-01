GZSZ: Erste Bilder von Bommels Serientod

Bald müssen "GZSZ"-Fans sehr stark sein, schließlich steht der Serientod von Bommel, gespielt von Merlin Leonhardt, kurz bevor. Nun gibt es auch die ersten Bilder vom dramatischen Dreh in St. Peter-Ording.

Erste Bilder von Bommels "GZSZ"-Ausstieg

Bommels dramatischer Ausstieg RTL / Benjamin Kampehl

Und die haben es ganz schön in sich, schießlich verlässt Bommel die Serie unter äußerst bewegenden Umständen. Da er an einer unheilbaren Nervenkrankheit leidet, entscheidet er sich dafür, sich selbst das Leben zu nehmen. Dabei immer an seiner Seite - seine große Liebe Katrin, gespielt von Ulrike Frank. RTL erzählte sie, wie ihre Rolle mit dem großen Verlust umgehen wird: "Kaum hat Katrin mit Till die große Liebe gefunden, wird ihr dieses Glück so grausam entrissen. Bis zuletzt reißt sie sich für ihn zusammen, aber nach seinem Tod fehlt ihr der Halt, die Perspektive und ich wünsche ihr, dass sie die Lebensfreude, die sie mit Till erfahren hat, irgendwann wiederfindet."

