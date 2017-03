GZSZ: Ex-Soapie Tim Sander wird zum 1. Mal Vater

Heute ist es für ihn vielleicht etwas anstrengend und ärgerlich, auch nach 15 Jahren noch als "Kai Scholl" von GZSZ gesehen zu werden, aber mit dieser Rolle spielte er sich nunmal in die Herzen Tausender Fans.

In seinem Leben ging es natürlich längst weiter. Sowohl beruflich, als auch privat. Im Gespräch mit der IN verrät der heutige Musiker: "Die familiäre Situation ist gerade eine sehr spannende. Ich werde voraussichtlich Mitte April Vater einer Tochter. Das wird der Wahnsinn und ich freue mich riesig auf diese Aufgabe." Dabei ist nicht einmal etwas über den Beziehungsstatus von Tim Sander bekannt. Dementsprechend weiß man auch noch nichts über die Mutter seiner Tochter.

Tim Sander: Kein vergessener Soap-Star

Seit dem Ende von Kai Scholl in GZSZ sah man Tim Sander in TV-Serien, aber auch in deutschen Kinofilmen. Besonders in den letzten Jahren hörte man wieder zunehmend mehr von ihm. Seit 2014 widmet er sich auch vermehrt der Musik. Er sang in der Indie-Pop-Band Team Amateur und ist derzeit als "T der Bär" unterwegs und macht unter dem Namen Hip Hop.