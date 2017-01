GZSZ: Frisur-Drama - Johanna lässt sich die Haare kurz scheiden!

Das ging ja mal voll daneben! Johanna liegt ihrem Vater Jo Gerner (Wolfgang Bahro) seit Tagen in den Ohren, weil sie unbedingt eine Kurzhaarfrisur will. Jo ist allerdings dagegen - zumindest solange er nicht mit seiner Ex Katrin (Ulrike Frank) darüber geredet hat. Die ist gerade allerdings beim todkranken Till (Merlin Leonhardt) und kümmert sich um ihn.

Um Johanna zu vertrösten, schickt er sie auf einen Shoppingtrip mit Elena (Elena Garcia Gerlach). Die ist total happy Gerner helfen zu können, da er sie bei sich wohnen lässt und ihr in der schweren Zeit beisteht. Sie leidet nämlich immer noch sehr darunter, dass ihr ihre Freunde den Rücken zudrehen, weil sie an dem Identitätsklau von Philip (Jörn Schlönvoigt) Schuld ist! Doch der Shoppingtrip endet in einem echten Desaster!

Denn die kleine Johanna macht ernst und lässt sich die Haare kurz schneiden! Doch anstatt sich über das Ergebnis zu freuen, ist der Schock über ihren eigenen Look extrem groß! Johanna ist am Boden zerstört. Doch jetzt müssen die beiden Ladies die neue Frisur auch noch Gerner beichten. Elena nimmt die Schuld auf sich. Aber der Anwalt durchschaut sie sofort, er kennt seine eigene Tochter gut genug! Doch wie wird Katrin auf die neue Frisur ihrer Tochter reagieren?

Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Mo - Fr, 19.40 Uhr, RTL