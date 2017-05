GZSZ: Gastrolle für Guido Maria Kretschmer!

Um GZSZ-Liebling Janina Uhse gebührend zu verabschieden, haben sich die Produzenten der beliebten Dailysoap etwas ganz Besonderes überlegt. Stars-Designer Guido Maria Kretschmer wird eine kleine Rolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" übernehmen

Im Moment ist ziemlich viel los bei GZSZ. Gerade erst lief die spannende Jubiläumsfolge mit Traum-Quoten und Maria Wedig wurde als neue Darstellerin vorgestellt. Allerdings gibt es auch einige traurige Neuigkeiten. Kurz vorm 25. Jubiläum verabschiedete sich Elena Garcia Gerlach von der Soap.



Und auch Fan-Favorite Janina Uhse wird nicht mehr lange bei GZSZ als Jasmin Flemming zu sehen sein. Bevor diese Berlin und ihre Freunde verlässt, wartet aber noch eine spannende Geschichte auf sie, in der Guido Maria Kretschmer eine kleinen Part haben wird!

Guido Maria Kretschmer wird bei GZSZ einen Moderator spielen

Der TV-Star wird die Rolle des Moderators der fiktiven TV-Show 'My Catwalk' übernehmen, in der junge Designer gegeneinander antreten. Wie bereits in den letzten Wochen zu sehen, nehmen auch Emily und Jasmin an der Sendung teil, um den Sieg und ein Preisgeld von 30.000 Euro abzusahnen.

Guido Maria Kretschmer freut sich wahnsinnig auf seinen kurzen Ausflug ins Soap-Geschäft: "Ich kenne und schaue GZSZ seit vielen Jahren und habe Freunde, die hier mitspielen. Dass ich mitspiele, ist sehr schön“, verriet der 52-Jährige.

Mit seiner Show "Shopping Queen" hat er bereits vor Jahren die Herzen aller Zuschauer erobert. Wir sind gespannt, wie sich Guido Maria Kretschmer jetzt als Schauspieler vor der Kamera schlagen wird! Der Designer wird in den Folgen vom 22. Und 23. Mai bei GZSZ zu sehen sein.