GZSZ: Gibt es schon bald die nächste Hochzeit?

In wenigen Tagen läuft auf RTL das große Jubiläum von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und es wird jede Menge Drama erwartet. Viele stellen sich die Frage: Wird Sunny Felix wirklich heiraten? Ein Foto einer Schauspielerin verrät jetzt, dass bald schon die nächste Hochzeit bei GZSZ anstehen könnte.

Maren Seefeld und Alexander Köster sind mittlerweile schon seit Jahren ein Paar, auch wenn Alexanders Affäre vor einiger Zeit die Beziehung fast zerstört hätte. Doch obwohl die beiden super glücklich zusammen sind, wagten die beiden noch nicht den nächsten Schritt. Bis jetzt?

Es wird spannend....Jubiläum 17.5.#crewlove #gzsz #liebe Ein Beitrag geteilt von Eva Mona Rodekirchen (@evamona_rodekirchen) am 15. Mai 2017 um 10:47 Uhr

Auf Instagram veröffentlichte Schauspielerin Eva Mona Rodekirchen ein Foto, dass sie und Alexander-Darsteller Clemens Löhr in einem festlich geschmückten Saal zeigt. Der Schauspieler hält zudem eine Schachtel mit zwei Ringen in seinen Händen. Zu dem Schnappschuss schreibt die 40-Jährige geheimnisvoll "Es wird spannend....".

GZSZ: Fans wünschen sich Hochzeit von Maren und Alexander

Gibt es zum Jubiläum etwa eine spontane Hochzeit von Maren und Alexander? Ihre Fans würden sich das jedenfalls wünschen! "Wow, ihr seid das Traumpaar…könntet eigentlich auch heiraten." und "Warum heiraten die beiden nicht." lauten die eindeutigen Kommentare ihrer Follower.

Wenn nicht in der Jubiläumsfolge, macht Alexander seiner Liebsten ja vielleicht in naher Zukunft einen Heiratsantrag. Schließlich gehören die beiden zu einer der beständigsten Paare der Soap und sowohl Clemens Löhr als auch Eva Mona Rodekirchen haben ihren Vertrag bei GZSZ gerade erst verlängert. Einer Trauung steht also nichts mehr im Wege!