GZSZ-Hammer: Vanessa Mai hat eine Rolle ergattert!

Vanessa Mai ist einfach nicht zu stoppen! Als Schlagersängerin ist sie super erfolgreich, bei Let's Dance wird sie als heiße Favoritin für den Sieg gehandelt und nun will sie auch als Schauspielerin durchstarten! Denn Vanessa Mai hat tatsächlich eine Rolle bei GZSZ ergattert!

Vanessa Mai spielt bei GZSZ sich selbst

Vanessa Mai hat schon die ersten zwei Folgen abgedreht. Ihre Rolle dürfte ihr nicht schwer fallen: Denn die Sängerin spielt sich selbst! Am 14. und 15. Juni werden die Folgen ausgestrahlt. Für Vanessa Mai geht damit ein echter Traum in Erfüllung. Erst im November schwärmte sie gegenüber InTouch Online: „Wenn, dann würde ich super gerne mal bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mitspielen. Eine Woche nach meiner Geburt ging die erste Folge auf Sendung – und da hat sich meine Mama mit mir vor den Fernseher gesetzt. Das heißt mich verbindet sehr viel damit und ich bin Fan seit der ersten Stunde – und gucke es tatsächlich heute noch.“

Vanessa Mai träumt von einer GZSZ-Rolle!

Wird Vanessa Mai jetzt Schauspielerin?

Wird Vanessa Mai nach dem Gastspiel jetzt ihren Job wechseln und als Schauspielerin arbeiten? Keine Sorgen, Vanessa bleibt dem Schlager treu. „Nein. Aber ebenso, wie ich in der Musik in keine Schublade gesteckt werden möchte, will ich auch meiner Arbeit keine Grenzen setzen. Musik? Fantastisch! Tanzen? Macht riesigen Spaß! Schauspiel? Mal schauen. Bisher bin ich mit Feuereifer dabei“, erklärt die Beauty gegenüber "Bild". Doch bei einem kurzen Gastauftriit soll es auch nicht bleiben! Denn wie "Bild" berichtet, überlegen die Macher der Serie Vanessa Mai länger einzubinden.