GZSZ-Johanna: Das Serienküken wird im Netzt mies gemobbt!

Das große GZSZ-Jubiläum steht an, doch statt Vorfreude findet man viel Kritik im Netz. Auf der offiziellen Facebookseite von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wird wieder und wieder genörgelt. Die Geschichte um Sunny (Valentina Pahde), Chris (Eric Stehfest) und Felix (Thaddäus Meilinger) scheint die Fans unfassbar zu nerven, sie zieht sich ja nun bereits ein Weilchen hin und es ist noch kein Ende in Sicht. Aber noch jemand wird im Netz mies gemobbt, Serienküken Johanna (Charlott Reschke). Es heißt: „Ich liebe wirklich Kinder sehr und finde jedes Kind auf seine Art toll. ABER Johanna ist mit Abstand das unsympathischste Mädchen was ich jemals gesehen habe. Ihre ganze Art und ihre Blicke. Ich bekomme echt eine Macke wenn ich sie sehe .“ und „Ähm ... kann mir mal einer sagen, warum Johanna unbedingt geschont werden muss? Was hat dieses verzogene Gör im letzten Jahr schon erleben müssen? Außer, dass sie ihre neue, teure Jacke verbummelt und ihren Schwarm verloren hat? Sie ist zwar ein Kind, aber so unsympathisch und so unglaublich verzogen ... wie sie heute Elena das Armband abgeluchst hat ... und dann der Blick, als sie den Kuss beobachtet hat! Elena tut mir jetzt schon leid“ wird über die Tochter von Katrin und Jo hergezogen.

GZSZ kann aktuell nicht überzeugen

Aber auch sonst bekommt die Story zum 5-jährigen GZSZ-Jubiläum ihr Fett weg. Es scheint, als wären die Zuschauer gelangweilt und auch Schauspielerin Valentina Pahde muss ziemlich viel Kritik einstecken. Sie sei langweilig und untalentiert wird der Zwillingsschwester von AWZ-Schauspielerin Cheyenne Pahde vorgeworfen. Nun hat das Produktionsteam von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ natürlich mit der Inzest-Geschichte um Janina Uhse, die bald aussteigen wird, die Messlatte sehr hochgelegt. Vielleicht empfinden Fans die Story nun auch deshalb nicht ganz so fesselnd und lassen ihre Enttäuschung am Cast aus.

