GZSZ-Jubiläum beschert der Soap höchste Quoten seit fünf Jahren!

Traum-Quoten für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"! Zum großen 25-jährigen Jubiläum darf sich die Soap über die höchsten Einschaltzahlen seit 2012 freuen. Zuletzt gab es zur 5000. Folge vor fünf Jahren so gute Werte, berichtet das Portal Quotenmeter.

Es war eine Folge voller Drama und Spannung. Zum Jubiläum gab es die angekündigte Hochzeit von Sunny und Felix, doch zum wahrgewordenen Traum wurde die Trauung nicht! Chris spielte Sunny das Geständnis seines Bruders vor, doch während die verunsichert darüber die Hochzeit verließ, wurde Chris dank seiner Aktion geradewegs in die Psychiatrie eingewiesen!

Es bleibt also spannend bei GZSZ. Ob in den nächsten Tagen auch wieder so viele Zuschauer einschalten werden? Die Produzenten der RTL-Soap können das Jubiläum auf jeden Fall als Erfolg verbuchen. Satte 25 Prozent Markanteil fuhr die Folge in Spielfilmlänge ein!

GZSZ-Jubiläum: 3,5 Millionen schauten zu!

2,10 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren wollten sehen, wie es zum Showdown zwischen den Brüdern kommt. Die durchschnittliche Reichweite aller Zielgruppen kommt auf rund 3,50 Millionen Menschen. Ein tolles Ergebnis!

Diese Quoten wurden das letzte Mal zur 5000. Folge von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ erreicht, damals gab es einen Markanteil von 26, 6 Prozent. Zu Erinnerung: In der Jubiläumsfolge machte John seiner Pia einen Heiratsantrag und GZSZ-Urgestein Jo Gerner wurde von Entführern in ein Waldstück in Polen verschleppt.



Die Produzenten wissen also wirklich ganz genau, wie man jede Menge Drama und Action in ganz besondere GZSZ-Folgen packen kann!