GZSZ: Kommt David Brenner alias Philipp Christopher zurück?

Es sind turbulente Zeiten bei GZSZ - und nun mischt auch noch ein mysteriöser Neuzugang den Kiez auf: Laura (Chryssanthi Kavazi) hat nicht nur auf Anhieb Philips (Jörn Schlönvoigt) Herz erobert, sondern scheint auch etwas Böses im Schilde zu führen.

GZSZ-Neuzugang Chryssanthi Kavazi: Dieser TV-Hottie ist ihr Freund!

Zumindest wittern die Zuschauer, dass sich Katrin Flemming (Ulrike Frank) besser vor ihr in Acht nehmen sollte. Und es kommt sogar noch eine weitere Theorie auf: Viele vermuten, dass Laura in Wahrheit mit David Brenner (Philipp Christopher) unter einer Decke steckt. Der hat die Soap zwar vor einigen Monaten zusammen mit Ayla (Nadine Menz) verlassen, doch womöglich bahnt sich ein Comeback an?

Kommt Fiesling David zurück?

Die Fans sind sich da sicher. "Die hat irgendwas mit David Brenner am Hut", spekuliert ein Zuschauer bei Facebook. "Der hat keinen Serientod gespielt, also kann er jederzeit zurückkommen", meint ein anderer. Laura sei "die Schwester von David", glauben viele.

Ob sie mit der Theorie richtigliegen? Das wird sich ja in den kommenden Wochen bei GZSZ zeigen...