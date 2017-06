GZSZ: Kommt Mieze wieder zurück?

Dieses Foto lässt die Fans von GZSZ hoffen! Vor zwei Jahren ist Franziska van der Heide alias Mieze aus der Serie ausgestiegen. Jetzt könnte sie zurückkommen! Ein Foto streut jedenfalls das süße Gerücht!

GZSZ: Mieze ist ausgewandert

Franziska van der Heide war als Mieze einer der Serienlieblinge bei GZSZ. Ihren Ausstieg 2015 bedauern viele Fans bis heute. Jung, wild und mit einem guten Herzen spielte sich Mieze schließlich schnell in die Herzen der Zuschauer. Doch nach zwei Jahren war Schluss. Mieze starb aber nicht etwa den Serientod, sie verließ einfach nur Berlin. Ein Comeback ist also definitiv möglich. Und das könnte schneller kommen als erwartet!

GZSZ-Fans hoffen: "Wäre zu schön, wenn sie wieder kommen würde!"

EIn Foto, dass Iris Mareike Steen jezt gepostet hat, sorgt jedenfalls für Wirbel. Darauf sieht man sie und Franziska bei einem Feierabend-Drink in Berlin. Doch was hat dieses Treffen zu bedeuten? Treffen sich einfach nur zwei Freundinnen ode rhaben die beiden auch was zu feiern?

Ein Beitrag geteilt von Iris Mareike Steen (@irismareikesteen) am 22. Jun 2017 um 10:39 Uhr

Iris vermisst Franziska jedenfalls am Set! "Gestern war ich mit der wundervollen Franzi unterwegs. Vermisst ihr sie bei GZSZ auch so wie ich", schreibt sie unter den Schnappschuss. Und die Fans reagieren sofort.

"Wäre zu schön, wenn sie wieder kommen würde", "Ja,kommt sie eventuell zurück?" oder "Ja total Mieze muss wieder kommen", schreiben sie fleißig unter das Foto. Wer weiß, vielleicht wird ihr Wunsch ja erhört...