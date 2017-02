GZSZ-Liebe: Feiert dieses Traumpaar sein Liebescomeback?

Was für ein Hin und Her… In der Liebe läuft es bei GZSZ oft nicht so richtig rund. Irgendwie schaffen es die Protagonisten immer wieder mit Bravour, wochenlang umeinander herumzutänzeln und sich dabei vehement im Kreis zu drehen. Für die Zuschauer eine Qual und es ist doch nur allzu gut zu verstehen, dass manche Fans da am liebsten in den Fernseher hineinspringen, um Amor zu spielen. Doch das geht natürlich nicht. Und bei DIESEN beiden war es schon einmal so richtig schön kompliziert, ob sie es tatsächlich schaffen, ihr Liebescomeback zu feiern? Aber seht selbst: