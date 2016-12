GZSZ-Liebe: Die Neue an der Seite von Jo Gerner ist keine Unbekannte!

Jo Gerner und die Liebe, das ist so eine Sache. Der gewiefte Anwalt gehört bei GZSZ eindeutig zu den Härtefällen in Liebesdingen. Dabei steckt in ihm eigentlich ein echter Romantiker und überzeugter Familienmensch. Die Zweckbeziehung mit Katrin schien insgesamt wohl am besten zu funktionieren. Doch für ihn ist Katrin einfach mehr als nur irgendein Geschäftspartner. Jo Gerner wollte mit der Mutter seiner Tochter erneut den Bund der Ehe eingehen, doch sie hat ihn eiskalt abblitzen lassen. Eine schlimme Zeit für Dr. Joachim Gerner. Auch wenn es nicht das erste Mal war, dass ihn eine Frau abserviert, daran kann sich niemand gewöhnen.

Jo Gerner hat nicht viel Glück in der Liebe

Doch es kommen wieder bessere Zeiten auf das GZSZ-Urgestein zu. Als Schauspieler Wolfgang Bahro seinen Vertrag für die beliebte Daily Soap um weitere 5 Jahre verlängerte, plauderte er aus: „Gerner wird sich erstmal mit einer Frau aus seinem Umfeld in ein amouröses Abenteuer stürzen und dann eine sehr viel jüngere Frau für sich begeistern - doch diese Liebe ist problematisch.“

Da stellt sich natürlich die Frage, wer diese Dame sein könnte. Wird es einen Neuzugang geben, der dem Star-Anwalt den Kopf verdreht? Oder ist es ein schon lange bekanntes Gesicht? Möglicherweise gibt es jemanden, der schon seit einer Weile regelmäßig bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen ist, bisher nur nicht so extrem im Vordergrund stand. Denn wenn man ganz genau hinschaut, gibt es da durchaus eine sehr interessante Lady, die Dr. Gerner gehörig den Kopf verdrehen könnte. Oder täuscht das nur?