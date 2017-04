GZSZ-Liebescomeback: Finden Anni und Jasmin wieder zusammen?

Die Tage von Janina Uhse als Jasmin bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sind gezählt. Doch auf den letzten Metern könnte es noch richtig spannend, emotional und romantisch werden. Denn möglicherweise kommt es zum 25-jährigen Jubiläum von GSZS zu einem Liebescomeback. Anni (Linda Marlen Runge) und Jasmin kommen sich nämlich im Rahmen der Hochzeit von Sunny (Valentina Pahde) wieder näher. Doch wie nah? RTL hat die ersten Bilder zur Jubiläumsfolge veröffentlich und auf einem Foto sind Jasmin und Anni in einem sehr innigen Moment zu sehen. Fast sieht es so aus als würden sich die beiden Freundinnen jeden Augenblick küssen.

GZSZ-Aus: Janina Uhse verabschiedet sich auf Facebook

Fans wünschen sich schon lange eine Reunion von Anni und Jasmin

Darauf warten überzeugte GZSZ-Fans schon eine gefühlte Ewigkeit. Anni und Jasmin waren von jeher DAS Serientraumpaar. Kaum ein GZSZ-Paar hat die Massen so begeistert und das Publikum dermaßen mitgerissen, wie Anni und Jasmin. Diese Liebesgeschichte ging einfach von Anfang an ins Herz und auch an die Nerven. Denn einfach lief es nicht zwischen den beiden starken Persönlichkeiten. Besonders schmerzlich war für Anni, dass Jasmin lange nicht zugeben wollte, dass sie Gefühle für Anni hat. Doch eines Tages wurden die beiden GZSZ-Beautys endlich ein Paar und das RTL-Publikum war glücklich. Bis zur Trennung zumindest. Und bis heute wird immer wieder deutlich, dass Anni und Jasmin doch noch nicht ganz miteinander abgeschlossen haben. Und vielleicht finden sie nun zum Finale doch wieder einen gemeinsamen Weg. Wie die Geschichte endet, wird sich zeigen. Immerhin wird Schauspielerin Janina Uhse GZSZ bald verlassen. Es bleibt also weiterhin spannend. Das große „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Jubiläum am 17.5.2017

Alle Infos zur aktuellen Folge findet ihr HIER!