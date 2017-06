GZSZ: Lilly und Tuner haben Sex auf einem Hausboot!

Lilly (Iris Mareike Steen) ist fix und fertig nachdem Sunny (Valentina Pahde) ihr erzählt hat, dass Chris (Eric Stehfest) gestanden hat. Tuner (Thomas Drechsel), der eigentlich nie von Chris‘ Unschuld überzeugt war, fängt Lilly in ihrer Verzweiflung auf. Ein Ausflug auf einem Hausboot scheint genau das richtige zu sein, um Lilly abzulenken. Und plötzlich gerät die Situation leicht außer Kontrolle. Lilly und Tuner, seit einer gefühlten Ewigkeit miteinander befreundet, haben Sex auf dem Hausboot. Bleibt das ein einmaliger Ausrutscher oder werden Lilly und Tuner etwa das neue GZSZ-Traumpaar?

GZSZ-Star Thomas Drechsel steht trotz Schlüsselbeinbruch vor der Kamera!

Lilly und Tuner als neues GZSZ-Traumpaar?

Lilly-Darstellerin Iris Mareike Stehen verrät RTL gegenüber, warum Lilly und Tuner ausgerechnet nach so vielen Jahren Freundschaft plötzlich Sex auf einem Hausboot haben und ob sich das wiederholen könnte: „Ganz plötzlich und wie aus dem Nichts gibt es diesen einen Moment, in dem es zwischen den beiden knistert. Erst irritiert von den neuen Gefühlen, lassen sich die beiden nur kurze Zeit später darauf ein und verbringen schließlich eine gemeinsame Nacht. Bei der es natürlich nicht bleibt.“ Übrigens glaubt die Schauspielerin, dass die zwei ein richtig gutes Paar abgeben würden: „Tuner ist immer für seine Freunde da, mit ihm ist es nie langweilig, er ist eine treue Seele und ein durch und durch guter und liebenswerter Mensch. Im Grunde machen Lilly ähnliche Eigenschaften aus wie Tuner. Sie setzt sich für Menschen ein, die ihr etwas bedeuten und ist eine lebensfrohe Person. Nun lässt sich natürlich darüber diskutieren, ob "Gleich und Gleich gesellt sich gern" zutrifft oder er - getreu der Aussage "Gegensätze ziehen sich an" - doch wieder in den Armen der quirligen und etwas egozentrischeren Jule landet. Es wäre sowohl Tuner als auch Lilly auf jeden Fall zu wünschen, nach vielen gescheiterten Beziehungen mit großem Liebeskummer mal wieder eine harmonische Beziehung zu führen. Somit wären die zwei eigentlich wie füreinander gemacht.“ Was genau sich zwischen Lilly und Tuner noch entwickeln wird, wird sich zeigen. Immer montags bis freitags um 19.40 Uhr bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf RTL.