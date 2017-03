GZSZ-Linda Marlen Runge: Süßes Schwestern-Selfie

Wow, was für ein hübsches Schwestern-Duo!

Bei GZSZ sind den Fans die turbulenten Familienverhältnisse von "Anni Brehm" natürlich bekannt - umso spannender dürfte dieser kleine Familieneinblick in das echt Leben von Linda Marlen Runge sein!

Auf Instagram überraschte die schöne Soap-Darstellerin ihre Fans mit einem ganz persönlichen Selfie mit ihrer kleinen Schwester Lea-Marie!

Und schnell wird klar: Das Beauty-Gen liegt bei Linda Marlen Runge wohl in der Familie!

A post shared by Linda Marlen Runge (@lindamar_official) on Feb 27, 2017 at 11:41am PST

Fröhlich lachend stehen Linda und ihre kleine Schwester auf dem Foto nebeneinander, "Same same but different", erklärt die GZSZ-Anni in einem Hashtag zu dem Bild.

Kein Wunder, dass auch die Fans ganz begeistert sind von dem süßen Schwestern-Selfie:

"Hast ne hübsche Schwester", schreibt ein User, "Hübsche Schwester, Linda, tolles Foto", findet auch ein anderer.