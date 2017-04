GZSZ-Neuzugang: Dieser TV-Star ist bald dabei!

Der Ausstieg von GZSZ-Star Janina Uhse, die neun Jahre lang fester Bestandteil der Daily Soap war und als Jasmin die Herzen der Zuschauer erobert hat, war ein Schock für die Serienfans. Aber die Beauty geht nicht einfach und hat sich selbst via Facebook zu Wort gemeldet: „Ihr Lieben, bedauerlicherweise ist mir der Zeitpunkt genommen worden, Euch persönlich mitzuteilen, dass ich GZSZ verlassen werde. Diese Entscheidung ist mir wahrlich nicht leicht gefallen und ich danke Euch von Herzen für Eure lieben Worte und die wahnsinnige Unterstützung in den letzten Jahren. Viele von Euch haben mich täglich dabei begleitet, wie sich meine Rolle Jasmin und ich weiterentwickelt haben und erwachsen geworden sind. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich meine GZSZ-Familie verlassen muss, um mich neuen Projekten widmen zu können. Bis zum Sommer werdet ihr Jasmin aber noch bei GZSZ sehen. Und ganz ehrlich, hätte ich - Janina - ihr zum Abschied eine Geschichte schreiben dürfen, sie wäre genau so geworden. Ihr dürft euch auf etwas freuen. Eure Janina.“

Er feiert sein GZSZ-Comeback

Es gibt also durchaus Hoffnung dass Jasmin noch mal zurückkommt. Und natürlich hat RTL direkt ein kleines Trostpflaster für GZSZ-Fans in petto. Es gibt nämlich einen Neuzugang und der junge Mann ist kein Unbekannter. Er feiert nach einigen Jahren sein Comeback, aber weg vom TV ist er nie gegangen. Als Moderator blieb er stets präsent, HIER im Video erfahrt ihr, auf WEN ihr euch schon bald wieder freuen dürft: