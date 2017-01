GZSZ-Neuzugang: Eine neue Liebe für Elena?

Schwebt Elena (Elena Garcia Gerlach) etwa bald auf Wolke 7? GZSZ-Fans dürfen sich freuen,es gib schon bald einen Neuzugang. Und der scheint ganz besonders großes Gefallen an der hübschen Spanierin zu finden. Doch ob er ihr auch gefällt? Seht HIER, WEM Elena so dermaßen den Kopf verdreht und ob es um die wahre Liebe geht:

Bisher hate Elena nicht besonders viel Glück

Zu wünschen wäre es Elena ja nun wirklich. Bislang meinten es die GZSZ-Drehbücher nicht so richtig gut mit ihr. Die hübsche Spanierin hatte einst was mit John (Felix von Jascheroff) angefangen, der ihretwegen Pia (Isabell Horn) verlassen wollte und mit ihr nach Spanien gehen wollte. Doch dann hat er es sich doch anders überlegt und blieb bei Pia. Elena ging alleine. Als sie wieder nach Berlin kam, bändelte sie mit Dominic Gundlach (Raul Richter) an, ihr glück wurde mit einer Hochzeit gekrönt. Doch schon wenige Stunden nach dem Ja-Wort verunglückte Dominic tödlich, Elena wurde zur Witwe. Später fing sie wieder was mit John an. Doch die Liebe zerbrach erneut, weil Johns Bruder Philip (Jörn Schlönvoigt) die Spanierin stalkte. Später wurde Elena zur Identitätsdiebin und rächte sich an Philip, indem sie ihm auf ihre Art das Leben zur Hölle machte. Als das aufflog, kehrten ihr leider all ihre Freunde den Rücken. Es wäre also wirklich herzerfrischend, wenn es bei Elena wenigstens einmal gut laufen würde und sie ein bisschen Glück in der Liebe hätte. Vor allem, weil sie GZSZ sowieso bald verlassen wird.