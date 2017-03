Es ist Zeit für sie zu gehen. Elena García Gerlach hatte ihren letzten Drehtag, sie will sich künftig auf andere Projekte konzentrieren und schließt nun mit ihrer GZSZ-Rolle Elena Castillo ab. Aber das heißt nicht, dass Serienfans nun traurig sein müssen, denn es wird umgehend für Nachschub gesorgt. Mit der Verabschiedung von Elena kündigt RTL via Twitter direkt den Neuzugang von zwei Damen an. „Elena García Gerlach hat heute ihren letzten Drehtag bei #GZSZ. Wessen Engagement verlängert wurde und welche 2 Damen neu dazu kommen? Bald!“

Elena García Gerlach hat heute ihren letzten Drehtag bei #GZSZ. Wessen Engagement verlängert wurde und welche 2 Damen neu dazu kommen? Bald! pic.twitter.com/taMcHrzPXw — RTL.de (@RTLde) 8. März 2017

Das klingt ja spannend. Mehr wollte der Sender bislang nicht verraten und es ist bislang auch völlig unklar, wessen Vertrag verlängert wird. Und vielleicht bahnt sich da ja schon die nächste Liebesgeschichte an. Oft darf sich ja einer des bestehenden GZSZ-Casts bei einem Neuzugang über eine neue Liebe freuen.

Elena García Gerlach denkt gerne an ihre GZSZ-Zeit zurück

Elena García Gerlach hatte zumindest sehr viel Spaß bei der Daily Soap und erinnert sich RTL gegenüber an viele schöne Erlebnisse: „Ich habe nun zweieinhalb Jahren kontinuierlich gedreht. Auch bevor ich im Sommer 2014 fest eingestiegen bin, stand ich schon bei GZSZ vor der Kamera. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß und nehme viele tolle Erfahrungen und Begegnungen mit. Neben den vielen tollen Menschen am Set, werde ich mich immer an ein paar besondere Außen-Drehs erinnern. Am Lagerfeuer im Strandbad zu drehen, Boote zu klauen, eine Motorrad-Rallye zu machen, auf dem Schrottplatz Autos mit dem Baseballschläger zu zertrümmern, Heißluftballon zu fahren… - das sind schon ganz besondere Erlebnisse, für die ich sehr dankbar bin.“

