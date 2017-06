Frischer Wind bei GZSZ, Maximilian Braun stockt den Hauptcast auf. Der 20-Jährige übernimmt die Rolle des 15-jährigen Luis Ahrens, der gemeinsam mit seiner Mutter Nina Ahrens (Maria Wedig) für einen Neustart nach Berlin kommt. Papa Martin Ahrens muss hat beruflich noch zu tun und wird seiner Frau Nina und seinem Sohn Luis erst etwas später in die Hauptstadt folgen.

GZSZ: Maria Wedig übernimmt neue Hauptrolle Nina Ahrens

Luis Ahrens macht ein Praktikum bei Jo Gerner

Luis Ahrens wird ein Praktikum in der Architekturfirma von Jo Gerner absolvieren. Er ist ein ruhiger und verschlossener Junge, der eine Begabung darin hat die Stimmung seines Gegenübers zu lesen. Er gilt als selbstbewusster Einzelgänger, auf den die Mädels förmlich fliegen. Seine heimliche Sucht ist das Adrenalin. Für den besonderen Kick wird der sonst sehr zurückhaltende Luis zum Grenzgänger.

Schauspieler Maximilian Braun beschreibt Luis Ahrens im Gespräch mit RTL folgendermaßen: „Ich spiele Luis Ahrens, einen 15-jährigen und begeisterten Praktikanten in Gerners Architekturfirma. Luis ist anders als die anderen 15-jährigen um ihn herum, er ist nicht hinter den aktuellsten Markenklamotten her, steht auf alte Rock'n'Roll Musik und sucht immer wieder Adrenalinkicks. Luis zieht mit meiner Mama und seinem Papa von Frankfurt nach Berlin, anfangs nur mit Mama, da Papa noch nicht ganz mit seinem Job in Frankfurt fertig ist. Da ich als Luis ein Praktikum in Gerners Architekturfirma mache, werde ich viel mit Wolfgang Bahro, Ulrike Frank, Chryssanthi Kavazi, Valentina Pahde und Thaddäus Meilinger vor der Kamera stehen – und natürlich mit Maria Wedig.“ Für Maximilian Braun, den man bereits aus „Schloss Einstein“ kennt, war es gar nicht so einfach, sich in die Welt eines 15-Jährigen einzufühlen. Er verriet „Bild“ gegenüber: „Wir haben ja einen Coach bei uns, der mir erklärt, dass ein 15-Jähriger gewisse Dinge anders als ein 20-Jähriger sieht. Ich bin da schon resignierter, 15-Jährige hingegen impulsiver. Und da muss ich noch etwas lernen. Es ist tatsächlich eine Herausforderung.“

Am 3. August 2017 in der Folge 6.311 von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wird Maximilian Braun das erste Mal als Luis Ahrens zu sehen sein.