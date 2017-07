GZSZ: Oliver Franck ist der Neue!

Es gibt einen Neuzugang am Kolle-Kiez! Nachdem bereits vor Woche bekannt wurde, dass Maria Wedig und Maximilian Braun als Mutter-Sohn-Gespann Nina und Luis Ahrens in die Serie einsteigen, gesellt sich zu dem Duo nun noch ein Dritter. Oliver Franck spielt den Vater von Luis und Mann von Nina, Martin Ahrens.

Oliver Franck: "Mein erster Tag war toll!"

Doch wer ist Martin Ahrens eigentlich? "Martin ist Anwalt, Familienvater und relativ erfolgreich. Er kommt im Kiez an und schließt dort neue Bekanntschaften und Freundschaften", verrät Oliver Franck im Interview mit RTL. Den Zuschauer erwarten viele spannende Geschichten mit dem Neuzugang.

Oliver Franck selbst freut sich jedenfalls riesig ein Teil von GZSZ zu sein und schwärmt jetzt schon von seinen neuen Kollegen. "Die Kollegen sind großartig, das Team ist toll. Es war ein ganz harmonischer Drehtag für mich", grinst er.

Oliver Franck: Bekanntes Serien-Gesicht

Für den Schauspieler aus Hamburg ist die Serien-Welt allerdings nicht neu. Oliver Franck stand bereits für "Alles was zählt" und "In aller Freundschaft" vor der Kamera. Außerdem dreht er seit 2012 "Heiter bis tödlich: Akte Ex". Nun zieht es ihn in den GZSZ-Kiez.....