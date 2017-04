GZSZ-Oskar hat seine erste Freundin

Hach, wie niedlich! Der kleine Oskar Moreno (Lenny Ottl) wird bei GZSZ immer größer. Seit 2011 spielt Lenny Ottl den Sohn von Leon Moreno und Verena Koch - also immerhin seit 6 Jahren. Und der kleine Mann musste in der Serie schon so einiges durchleben. Seine Mutter Verena starb als er noch klein war und auch den Tod seiner Halbschwester Leni musste Oskar schon verkraften. Jetzt überrascht er mit zuckersüßen Liebes-News.

GZSZ: So gross ist Oskar Moreno heute!

Oskar Moreno ist verliebt

Bei Facebook zeigt sich der kleine Oskar Moreno jetzt mit einem süßen blonden Mädchen- seine neue Drehpartnerin bei GZSZ. "Juhuuu ihr Lieben!! Gestern durfte ich endlich wieder vor die Linse für euch! Und dann auch noch mit der tollen Feli", freut er sich. Da scheinen sich ja zwei zu verstehen! Und der Schauspieler schreibt weiter: "Sind wir nicht ein hübsches Paar??" Das kann man wohl nur bejahen.

Juhuuu ihr Lieben!! Gestern durfte ich endlich wieder vor die Linse für euch! Und dann auch noch mit der tollen Feli!!... Posted by Oskar Moreno on Donnerstag, 27. April 2017

Wie oft die süße Feli vor der GZSZ-Kamera stehen wird und ob Oskar und sie wirklich das niedlichste Paar der ganzen Serie werden? Man darf gespannt sein...