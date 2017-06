GZSZ-Oskar: Lenny musste in die Notaufnahme!

Der arme Lenny! Der Oskar Moreno-Darsteller schockiert seine Fans mit einem blutigen Foto: Der GZSZ-Star hat sich böse den Kopf gestoßen und musste in die Kindernotaufnahme!

"Oskar Moreno": "Mir geht es gut!"

Auf dem Foto, dass der kleine Lenny gepostet hat, sieht man deutlich die blutende Wunde. Der GZSZ-Star hat sich den Kopf an einer Bank gestoßen! Doch der Schauspieler zeigt sich tapfer. "Hallo ihr Lieben. Ich melde mich mal wieder aus der Kindernotaufnahme. Dieses mal war es kein Stuhl sondern eine Bank im Pausenhof. Irgendwie mögen mich die Möbel nicht so gern! Aber mir geht es gut, mittlerweile kenn ich auch den Ablauf schon. Habt alle einen tollen Tag! Euer Puschl", schreibt er bei Facebook zu dem Schock-Foto.

Die Fans von Oskar Moreno sind besorgt

Und auch wenn der kleine Oskar Moreno-Darsteller beteuert, dass es ihm gut geht, sind die Fans in Sorge. Doch sie sprechen Lenny Mut zu. "Armer kleiner Mann, aber der scheint ja hart im nehmen zu sein", "Oje Puschel was machst du denn für Sachen?Ist nicht so schlimm, dass bekommt der Doktor nochmal hin. Hoffe es tut nicht allzu weh" und "Gute Besserung", schreiben sie in den Kommentaren. Bei so vielen netten Worten geht es Lenny sicher schnell wieder besser...