GZSZ-Paul im Baby-Glück: Niklas Osterloh ist Papa geworden!

Baby-Glück hinter den Kulissen von GZSZ. Paul-Darsteller Niklas Osterloh ist Papa geworden. Der stolze Vater schwärmt RTL gegenüber: „Am 18.03.2017 hat unsere Tochter mit 3.595g und 51cm das Licht der Sonne erblickt und ist auf unserer wunderschönen Erde gelandet. Ich bin total fasziniert, verliebt und unendlich stolz auf meine Mädels. Diesen Tag werde ich niemals vergessen.“ Ganz der stolze Papa kann es sich der 28-jährige Schauspieler nicht verkneifen, direkt Fotos seiner kleinen Prinzessin zu versenden. Besonders witzig dabei: Auf einem Foto wirkt es so, als würde das kleine Mädchen frech DEN BÖSEN FINGER in die Kamera halten.

privat

Bei GZSZ spielt Niklas Osterloh den Stiefpapa von Kate

Eigentlich ein ganz gutes Timing, bei GZSZ agiert Niklas Osterloh aktuell als eine Art Stiefpapa. Seine Rolle Paul Wiedmann ist nämlich mit Emily Höfer zusammen, die ihre kleine Tochter Kate mit in die Beziehung gebracht hat. Also auch am Set von HGSZ ist der Schauspieler rund um die Uhr von Mädels umgeben. Sehr erstaunlich ist übrigens die üppige Haarpracht, die das Baby von Niklas Osterloh mitgebracht hat. Eine richtige Matte ist auf dem Foo zu erkennen, auf dem der glückliche Vater seine kleine Maus im Arm hält. Wie sein kleine Mädchen heißt, hat „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Paul übrigens noch nicht verraten. Aber vielleicht möchte Niklas Osterloh diese private Inforation auch einfach nicht mit der Öffentlichkeit teilen.