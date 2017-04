GZSZ: Erfolgreichste Quote seit 2013!

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist ein Dauerbrenner am Vorabend und zählt auch nach 25 Jahren noch immer zu den größten Quoten-Hits des Senders.

Nun hat sich GZSZ selbst übertroffen, denn die Daily holte so gute Quoten wie schon lange nicht mehr. In der Zielgruppe schauten in der vergangenen Woche täglich mehr als 20 Prozent zu, wie „Quotenmeter“ berichtet. Das ist die erfolgreichste Woche seit 2013. Besonders gut lief es am Donnerstag mit 22,3 Prozent – das war die höchste Quote des Jahres.

In wenigen Tagen steht ein großes Jubiläum bei GZSZ an, denn dann ist die Serie genau 25 Jahre im Programm. An diesem Mittwoch will der Sender bekanntgeben, auf was sich die Zuschauer am 11. Mai freuen dürfen. Es wird aber sicher spannend und emotional werden. Und vielleicht holt GZSZ ja zum Jubiläum wieder eine Traumquote.