GZSZ-Schock: Er landet in der Psychiatrie!

Diese Bilder sind für GZSZ-Fans wohl eher ungewohnt. Es wird immer wieder mal sehr dramatisch in der allseits beliebten Daily Soap. Doch dass einer der absoluten Lieblingscharaktere in der Psychiatrie landet, ist doch eher harter Stoff du ganz sicher nicht für jeden Zuschauer ganz einfach zu verdauen. Vor alle,, weil die ersten Bilder der tragischen GZSZ-Story wahrlich furchteinflößend sind. HIER im VIDEO seht ihr welchen Serienliebling dieses tragische Schicksal ereilt:

25 Jahre GZSZ – RTL lässt die Korken knallen

Seit stolzen 25 Jahren heißt es jeden Abend bei RTL „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Nicht einmal Jo Gerner-Darsteller Wolfgang Bahro selbst hätte für möglich gehalten, dass sich GZSZ so eisern im Programm hält. Das Serienurgestein erinnert sich im Gespräch mit dem Sender gegenüber: „Früher wackelten noch die Wände, wenn man die Tür in der Deko zumachte und es gab einige Darsteller, die eigentlich Models waren und keine drei Sätze geradeaus sprechen konnten.“ Doch die Zeiten haben sich geändert und GZSZ ist erwachsen und viel professioneller geworden. Renommierte Schauspieler wie Eric Stehfest sind heute stolz darauf, eine Rolle in der RTL-Serie zu haben: „Ich bin sehr dankbar, dass die Produktion ständig dafür sorgt, dass meine Rolle an die Grenze des Möglichen gehen darf – im Rahmen einer Vorabendsendung. Die Serie hat sich wahnsinnig weiterentwickelt, auch durch die Frechheit meiner Rolle und den tollen neuen Kollegen.“ Und auch sein Kollege Thaddäus Meilinger ist glücklich, zur GZSZ-Familie zu gehören: „Ich weiß das Vertrauen zu schätzen, dass RTL und die UFA so schnell in mich setzen. Und die Aufgabe nehme ich gerne an, das gehört für mich dazu.“ Nun steht die GZSZ-Jubiläumsfolge am 17.5.2017 ab 19.40 Uhr auf dem Programm und für braucht der Sender sogar Spielfilmlänge. Aber auch danach dürfen sich die Zuschauer auf sehr fesselnde Geschichten freuen.