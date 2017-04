GZSZ-Schock: Platzt die Hochzeit von Sunny und Felix wegen Chris?

Es ist kaum zu glauben, schon seit 25 Jahren flimmert GZSZ über die Bildschirme. Am 17. Mai 2017 zeigt RTL die Jubiläumsfolge in Überlänge. Im Mittelpunkt steht darin der offenbar niemals endende Streit zwischen den Brüdern Chris (Eric Stehfest) und Felix (Thaddäus Meilinger). Und es schwebt die Frage im Raum, ob nun auch die zweite Hochzeit von Sunny (Valentina Pahde) platzt. Denn schone einmal zeigte sich die noch sehr junge Sunny Richter durchaus heiratswillig. Leider fand ihr damaliger Bräutigam Vince (Vincent Krüger) nicht nur Gefallen an Alkohol und Kokain, sondern auch an anderen Frauen. Das bekam Sunny spitz und sagte die Hochzeit ab.

GZSZ-Liebesdrama: So ruiniert Vince seine Hochzeit mit Sunny!

Sunny hat in Felix ihren neuen Mann fürs Leben gefunden

Aber Sunny ist kein Kind von Traurigkeit und fand innerhalb von kurzer Zeit einen neuen Mann fürs Leben. Nun steht also die Hochzeit mit Felix an dessen Weste allerdings auch nicht ganz weiß ist. Zwar nimmt er keine Drogen, trinkt nur selten und dann nicht viel und hat nur Augen für Sunny, aber auf die hat eben auch sein Bruder Chris ein Auge geworfen. Mit miesen Tricks versucht Felix also, seinen verhassten loszuwerden, schiebt ihm sogar einen Brandanschlag in die Schuhe. Doch Chris will Gerechtigkeit und natürlich Sunny. Es könnte also richtig dramatisch werden, beim großen GZSZ-Jubiläum und vielleicht müssen Serienfans eine weitere geplatzte Hochzeit verkraften.

Sunny-Darstellerin Valentina Pahde ist auch ganz stolz auf ihre schauspielerische Leistung im GZSZ-Jubiläum: „Für mich ist es eine große Ehre, das Gesicht des 25-jährigen Jubiläums zu sein. Ich bin sehr stolz, wie toll sich meine Rolle entwickelt hat und dass ich die Möglichkeit bekommen habe, dies auch dem Zuschauer zu zeigen.“ Das 25-jährige GZSZ-Jubiläum sollte man sich also auf gar keine Fall entgehen lassen.

