GZSZ: Sein Ausstieg wurde unter den Teppich gekehrt!

Das ist eigentlich ein bisschen unfair. Wenn ein Schauspieler bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ aussteigt, gibt es dazu meist Pressemeldungen und es wir im großen Stil Abschied gefeiert. Meisten zumindest. Der Weggang von GZSZ-Urgestein Armin beispielsweise lief ganz im Stillen ab. Und das, obwohl er ganze 17 Jahre mit von der Partie war. Lediglich aufmerksamen Fans fiel irgendwann auf, dass Armin nicht mehr dabei ist. Und auch der Ausstieg von Vierbeiner Chucho wurde einfach unter den Teppich gekehrt. Zwar hat ihn Elena (Elena Garcia Gerlach) während ihrer letzten GZSZ-Szene an der Leine und verfrachtet ihn ins Taxi, doch großartig erwähnt wird der Vierbeiner nicht mehr.

GZSZ: Heimlicher Ausstieg!

Es war kein Platz für einen würdigen Abschied von Chucho

Dabei hatte sein Vorgänger Bolle sogar einen hochdramatischen Serientod bei GZSZ, der den Fans die Tränen in die Augen trieb. Damals wurde Chucho, der eigentlich Sunny heißt, auch groß angekündigt. Nur sein Abgang fand keine große Beachtung. Der von seiner Besitzerin Elena allerdings auch nicht, muss fairerweise erwähnt werden. Es gab zu ihrem Ausstieg zwar durchaus Pressemitteilungen, doch ansonsten fiel ihre Geschichte etwas hintenüber. Sie war zum letzten Mal am 16. Mai 2017 zu sehen, einen Tag vor der großen Jubiläumsfolge. Der Fokus lag schon ganz klar auf der Hochzeit von Sunny und Felix und dem Drama ob Chris die Hochzeit noch verhindert. Elena konnte also nur am Rande aussteigen und den kleinen Chucho fast ungegessen im Taxi verschwinden lassen. Was für ein Hundeleben.