GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi: Schwangerschafts-Beichte

Seit gut zwei Jahren sind GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi Schauspieler Tom Beck jetzt ein Paar. Und eins ist klar: Wenn diese beiden Nachwuchs bekommen, kann der nur zuckersüß werden! Was Babys angeht ist zwar noch nichts offiziell - dennoch legte Chryssanthi Kavazi in einem "RTL"-Interview jetzt ein Schwangerschafts-Geständnis ab.

"Einstein": RTL-Star Tom Beck feiert sein TV-Comeback

Tatsächlich glaubten vor einiger Zeit nämlich einige Leute, dass der Soap-Star bereits ein Kind von Freund Tom Beck erwarten würde. "Ich hatte mal ein Wasserfalloberteil in schwarz an und hatte damit Fotos gemacht auf dem roten Teppich. Und dieser Wasserfallkragen ist über meinen Bauch gegangen und jeder hat gedacht, ich wäre schwanger", so Kavazi im Interview.

Tom Beck möchte Kinder haben

Natürlich war an den Gerüchten nichts dran. Dennoch: Auch Tom Beck hat bereits öffentlich über Babys gesprochen.

In einem früheren Interview mit "Bunte.de" verriet der Schauspieler bereits, dass er durchaus Kinder haben möchte: "Ich möchte Kinder, aber mal gucken - jetzt ist es noch nicht so aktuell, so langsam sollte ich mir aber mal Gedanken darüber machen, ja."

Und diese Sätze sind nun fast ein Jahr alt... Dürfen wir uns also bald über Nachwuchs-News aus dem Hause Kavazi/Beck freuen? Schön wäre das ja!