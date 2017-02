GZSZ-Star Felix van Deventer: So verliebt in seine Freundin!

Also doch. Gerade erst hat Felix van Deventer verraten, dass er wieder in festen Händen ist. Er erwähnte zwar noch, dass er schon einmal mit seiner Liebsten zusammen war, weiter wollte er jedoch nicht ins Detail gehen. Doch nun hat er es sich offenbar doch wieder anders überlegt. Der GZSZ-Star hat seine Freundin hochoffiziell auf Instagram präsentiert. Auch wenn man auf dem Kuschel-Selfie des Paares nichts von ihrem Gesicht erkennt, Felix van Deventer hat sie auf dem süßen Schnappschuss markiert. Somit ist nun also auch klar, dass es sich tatsächlich um seine Ex-Freundin Vivien handelt, die dem Jonas-Darsteller offenbar noch eine Chance gegeben hat.

Eine Zeitlang sah es nämlich gar nicht gut aus für den Schauspieler. Felix van Deventer hatte mit einer Dummheit seine Beziehung mit Vivien aufs Spiel gesetzt. Er schrieb sich anzügliche Nachrichten mit einer älteren Frau, obwohl er selbst wusste, dass dies keine gute Idee ist. Felix van Deventer betonte selbst, dass es sich nur um eine jugendliche Dummheit gehandelt hat und er nie vorhatte, sich mit der Dame zu treffen. Eigentlich war die Geschichte also relativ harmlos. Für seine Freundin natürlich trotzdem verletzend. Auch wenn sie sich nicht sofort trennte, einige Wochen nach den Vorfällen ging die Beziehung in die Brüche. Ob es tatsächlich an dem heimlichen WhatsApp-Verkehr lag, ist natürlich rein spekulativ. Doch wie dem auch sei, mittlerweile hat das Paar wieder zueinander gefunden und schwebt nun wieder gemeinsam auf Wolke 7.