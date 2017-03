GZSZ-Star Iris Mareike Steen zeigt ihren Verlobungsring!

Das war wirklich eine tolle Überraschung. Gerade erst hat Iris Mareike Steen ihre Verlobung mit ihrem Freund Kevin bekannt gegeben. Und nun hat der GZSZ auch voller Stolz den wunderschönen Verlobungsring via Instagram und Facebook präsentiert. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto strahlt die glücklich Verliebte in die Kamera. Dazu schreibt die Schauspielerin: „Ja, es stimmt. Im September hat der wundervollste Mensch den ich kenne um meine Hand angehalten. Ich bin unendlich glücklich und voller Vorfreude auf weitere wunderschöne Jahre mit der Liebe meines Lebens.“ An ihrem Ringfinger funkelt ihr Verlobungsring, Iris Mareike Steen scheint wahrlich im siebten Himmel zu schweben. Ein klarer Vorteil ihrer GZSZ-Rolle Lilly gegenüber, bei der es in Sachen Liebe leider nicht so gut läuft.

Privat läuft es für Iris Mareike Steen rund, ihre GZSZ-Rolle kann das nicht von sich behaupten

Privat ist Iris Mareike Steen bereits seit sechs Jahren mit ihrem Kevin zusammen. Der junge Polizist und die hübsche Schauspielerin, die bereits seit über sechs Jahren fest zum GZSZ-Cast gehört, führten anfangs eine Fernbeziehung. Beide kommen aus Hamburg, doch natürlich musste die Lilly Seefeld-Darstellerin für ihre Serienengagement in die Hauptstadt ziehen und vor zwei Jahren folgte ihr dann auch endlich ihr Liebster. Den Punkt mit der gemeinsamen Wohnung haben sie also auch bereits gründlich getestet, da kann der romantischen Hochzeit ja nichts mehr im Weg stehen. Wann genau sich Iris Mareike Steen und ihr Verlobter Kevin das Ja-Wort geben werden und ob ihre GZSZ-Kollegen auch eingeladen sind, ist bislang noch nicht bekannt. Aber vermutlich wird sich die RTL-Schönheit diesbezüglich weiterhin in Schweigen hüllen, ihre Verlobung hat sie schließlich auch schon seit September für sich behalten.