GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt zeigt sich mit neuer Freundin - Es ist schon etwas länger her, dass man Jörn Schlönvoigt so innig mit einer Frau gesehen hat. Schon vor einiger Zeit trennte sich der GZSZ-Star von Schauspielerin Syra Feiser. Nun gibt es ganz offensichtlich eine neue Frau in seinem Leben.

Trennung von Syra Feiser: Jörn Schlönvoigt ist wieder Single!

Auf Paparazzi-Fotos der Bild sehen wir, wie Jörn Schlönvoigt auf einer Yacht auf Mallorca eine junge Frau küsst und in den Armen hält. Die Brünette ist, soweit bekannt, selbst keine Schauspielerin und auch nicht prominent. Allerdings wisse man, so Bild, dass sie 21 Jahre alt sei, als Bankkauffrau in Bayern arbeite und Hanna heiße.

Auch sollen sie und Jörn bereits seit Monaten ein Paar sein. Doch erst jetzt bekam man das Paar so zu Gesicht. Möglicherweise sind sie das lange Versteckspiel leid. Nun steht nur noch eine Bestätigung von Jörn Schlönvoigt selbst aus. Allerdings sind die Bilder so eindeutig, dass wohl niemand anzweifeln mag, wie sehr es die beiden augenscheinlich erwischt hat.