GZSZ-Star Lea Marlen Woitack: Familienzuwachs!

GZSZ-Beauty Lea Marlen Woitack hält ihren Schatz fest in den Armen und schaut verliebt auf ihn runter. Die Schauspielerin ist Mama geworden - Hundemama! Seit einem Monat lebt der süße Pucki bei ihr. "Meine neue große Liebe", schwärmt die Schauspielerin über den Kleinen.

Lea Marlen Woitack: "Meine neue große Liebe!"

"Pucki ist jetzt seit einem Monat bei mir. Er wird jetzt 2 im August. Er mag es ganz ganz dolle auf dem Arm zu sein", so Lea Marlen Woitack. Am liebsten kuscheln die Zwei - das ist Pucki besonders wichtig. "So haben wir uns auch kennengelernt. Er kam im Garten, wo er damals gewohnt hat, und ist mir direkt in die Arme gerannt. Nicht mal Leckerchen haben so eine große Bedeutung für ihn", lacht der GZSZ-Star.

Lea Marlen Woitack: Kommt bald auch ein Baby?

Erst vor wenigen Wochen wurde spekuliert, ob Lea Marlen Woitack auch ein eigenes Baby erwartet.

Ein Facebook-Post der Blondine ließ die Fans rätseln. Damals schrieb sie zu einem Foto: "Viel Neues passiert in meiner Auszeit, das ist echt aufregend! Manchmal muss man den Dingen einfach Raum geben..."