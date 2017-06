Das war vielleicht ein Schreck. Am vergangenen Freitag hat GZSZ-Liebling Thomas Drechsel ein Foto gepostet, welches ihn nicht unbedingt in Höchstform zeigt. Im Rollstuhl, den Arm n einer Schlinge, ein ungewohntes Bild des fröhlichen Schauspielers. Die Vermutungen seiner Fans gingen in alle möglichen Richtungen, manche hofften, dass nicht Thomas Drechsel selbst verletzt hat, sondern lediglich seine Serienrolle Tuner einen Unfall hatte. Doch mittlerweile hat RTL Licht ins Dunkle gebracht, in einem offiziellen Statement wird verkündet, dass sich Thomas Drechsel das Schlüsselbein gebrochen hat, aber schon wieder für GZSZ vor der Kamera steht.

GZSZ-Tuner: Thomas Drechsel schockt mit Krankenhaus-Foto!

Thomas Drechsel steht schon wieder für GZSZ vor der Kamera

In dem Statement des Senders heißt es: „Thomas Drechsel ist vor zwei Wochen bei einer Fahrradtour unglücklich mit seinem Rad gestürzt und hat sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Der GZSZ-Schauspieler macht seit einiger Zeit sehr viel Sport und muss damit nach einer Operation vorerst aussetzen. Für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" allerdings dreht Thomas Drechsel bereits schon seit einer Woche wieder und ist in seiner Rolle mit Armschlinge zu sehen. In der Serie erzählen wir auch, dass es sich bei der Verletzung um einen Schlüsselbeinbruch handelt. In Folge 6.304 bekommt Lilly (Iris Mareike Steen) einen Anruf von Tuner (Thomas Drechsel), der ihr erzählt, dass er sich beim Besuch der Mutter verletzt hat. Ausgestrahlt werden die Folgen ab dem 25. Juli 2017. Hoffentlich ist Thomas Drechsel bald wieder gesund.