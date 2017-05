GZSZ-Star Vera Hübner: Das Baby ist da!

Es ist so weit, das GZSZ-Baby hat das Licht der Welt erblickt. Voller Stolz hat Mama Vera Hübner via Facebook die frohe Botschaft mit ihren Follower geteilt: „Eddie 07.05.2017, 17.05 Uhr, 3550g, 50 cm“. Was für ein süßer, kleiner Junge. Die glückliche Mama konnte es sich natürlich nicht verkneifen, einen innigen Mama-Sohn-Moment in schwarz-weiß mit ihren Anhängern in den sozialen Netzwerken zu teilen.

Vera Hübner hatte eine Gastrolle bei GZSZ

Bei GZSZ war Vera Hübner als in einer Gastrolle zu sehen. Als Ex-Freundin von Paul war sie in ein paar Folgen zu sehen. Doch nun ist die vierfache Mama ihrem Nachwuchs beschäftigt. Schließlich müssen seine drei Schwestern ihren kleinen Bruder kennenlernen, um dann gemeinsam den Alltag zu bestreiten.