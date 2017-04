GZSZ: Susan Sideropoulos kommt zurück!

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ feiert sein großes Jubiläum! Die Soap wird im Mai unglaubliche 25 Jahre alt.

Der Sender strahlt eine Folge sogar in der Primetime aus. Am 17. Mai zeigt der Sender nach der Jubiläumsepisode das Special „25 Jahre GZSZ – Stars, Stories & Geheimnisse“ um 21:15 Uhr. Dort sind nochmal alte Bekannte zu sehen – darunter auch Susan Sideropoulos und Raúl Richter.

GZSZ: RTL holt die Soap in die Primetime!

Anlässlich des Jubiläums werden die beiden Schauspieler wieder ein Teil von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ – allerdings nur für die eine Folge. Susan wird Erinnerungsstücke aus ihrer GZSZ-Zeit zeigen. Und auch Raúl wird sich an seine Zeit in der RTL-Serie zurück erinnern.

Die Fans bekommen einen ganz exklusiven Einblick, wie es wirklich hinter den Kulissen am Set abgeht. In „25 Jahre GZSZ – Stars, Stories & Geheimnisse“ werden viele lustige Momente gezeigt. Das Special zeigt RTL am 17. Mai um 21:15 nach der GZSZ-Folge in Spielfilmlänge.