GZSZ-Tuner: Hat Thomas Drechsel Singlefrust?

Man muss schon zweimal hinschauen, Thomas Drechsel hat sich nämlich ganz schön stark verändert. GZSZ-Tuner hat so einiges an Gewicht verloren und sieht im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert aus. Stolze 30 Kilo hat der Sympathieträger aus der beliebten Vorabendserie abgespeckt. Thomas Drechsel kann seine Hosen nun ein Paar Nummern kleiner kaufen, doch plagt ihn nun der Singlefrust? Der Schauspieler hat dem Magazin „Schöne Woche“ nämlich seine größte Wunsch anvertraut: „Eine feste Partnerin wäre schön. Das Äußere spielt keine Rolle. Aber es darf ihre nicht an Humor fehlen. Zusammen lachen und Spaß haben zu haben, ist grundlegend. Genauso wie eine Wellenlänge Und die Liebe für gutes Essen.“

GZSZ: Thomas Drechsel disst Angelina Heger

Thomas Drechsel hat sich "ein größeres Sperktrum an Frauen erarbeitet"!

Dass Thomas Drechsel so viel abgenommen hat, ist nicht ganz ohne Grund geschehen, wie er einst RTL verriet: „Die Ärztin hat gesagt, ‚Herr Drechsel, wenn sie so weitermachen bekommen sie Schlaganfälle und Diabetes‘ und da Diabetes in meiner Familie schon vorkam, weiß ich, wie das ist. Bei mir hat es in dem Moment ‚klick‘ gemacht.“ Allerdings stellte er da, als auch schmunzelnd fest: „Es ist natürlich so, dass man sich ein größeres Spektrum an Frauen jetzt erarbeitet.“ Lange wird der smarte Berliner sicher nicht mehr auf seine Traumfrau warten müssen.