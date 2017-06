GZSZ-Tuner: Thomas Drechsel schockt mit Krankenhaus-Foto!

Was ist denn da los? Thomas Drechsel schockt via Facebook mit einem Krankenhaus-Foto. Darauf ist GZSZ-Tuner in einem Rollstuhl zu sehen, den Arm hat er in einer Schlinge, zwei Pflaster zieren seine Haut. Zu dem Foto wurde getextet: „!!! Mit 30 hat Thomas endlich seinen großen Durchbruch!!! Es ist kaum zu glauben, aber lange her er gewartet. Was lange währt wird endlich gut. Er hat es endlich geschafft und wird nun seinen Durchbruch in jeglicher Hinsicht genießen. Viel Glück, Thomas, wir drücken dir alle Daumen.“ Doch was genau ist damit gemeint? Ein Blinddarmdurchbruch? Ein Knochenbruch? Und wer hat überhaupt das Foto des lädierten Schauspielers veröffentlicht?

!!! Mit 30 hat Thomas endlich seinen großen Durchbruch!!! Es ist kaum zu glauben, aber lange her er gewartet. Was lange... Posted by Thomas Drechsel on Freitag, 2. Juni 2017

Thomas Drechsel: Darum musste GZSZ-Tuner so viel abnehmen!

Fans vermuten, seine Rolle Tuner könnte verletzt sein

Aus den Hashtags, die zu dem Foto von Thomas Drechsel gesetzt wurden, wird man auch nicht richtig schlau. Möglicherweise hat sich der GZSZ-Star das Schlüsselbein gebrochen. Seien Fans sind zumindest sehr besorgt. Fürsorglich wird unter das Foto kommentiert: „Sieht echt nicht gut aus. Hoffe Du bist bald wieder auf den Beinen. Gute Besserung“, „Oh man, das sieht nicht gut aus...hast du toll hinbekommen...und das bei diesem Wetter...na dann mal gute Besserung“ und „Auutsch das sieht nicht gut aus, aber du lächelst wieder das ist gut, wünsche dir eine schnelle & gute Besserung“. Einige seiner Fans vermuten, dass es sich gar nicht um den verletzten Thomas Drechsel handelt, sondern ein Foto aus einer GZSZ-Drehpause gepostet wurde und seine Rolle Tuner sich in der Serie verletzt. Aber genauer wollte der Schauspieler seine Follower noch nicht aufklären.