GZSZ überrascht zum Jubiläum mit neuem Vorspann!

Es wird mal wieder Zeit für etwas Neues. Auch nach 25 Jahren läuft GZSZ noch und das sogar richtig gut. Alte Fans halten ihrer Daily Soap die Treue und neue kommen dazu. Also hat „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ direkt zum großen Jubiläum am Mittwoch dem 17. Mai 2015 noch eine Überraschung für seine treuen Zuschauer: Es wird eine neuen Vorspann geben. Es wird somit direkt doppelt aufregend. Natürlich will RTL das GZSZ-Publikum bei Laune halten, also wird die Folge zum 25-jährigen Jubiläum in Spielfilmlänge ausgestrahlt. Und obendrauf gibt es eben noch den neuen Vorspann.

GZSZ zeigt den neuen Vorspann im Mai

Aktuell hat RTL bereits den Trailer zum Jubiläum präsentiert. Interessant dabei: Der Trailer ist mit dem Song „Ist da jemand“ aus dem Album „So schön anders“ von Adel Tawil unterlegt. Wird der neue Vorspann etwa auch einen neuen Song bekommen? Es wäre natürlich möglich und vielleicht hat sogar ebenfalls Adel Tawil das Lied für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ eingesungen. Ein bisschen Geduld brauchen die Fans der Serie noch, bis sie erfahren, wie der neue GZSZ-Vorspann aussehen und klingen wird.