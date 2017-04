Haarige Angelegenheit: Angelo Kelly löst Wettschulden ein

Moment mal, irgendwie sieht Angelo Kelly auf diesem Bild verändert aus! Kein Wunder, denn der 35-Jährige hat seine Wettschulden eingelöst und sich Locken verpassen lassen.

Auf seiner Facebook-Seite postete er diesen coolen Schnappschuss von sich und schrieb dazu: „Ich hab versprochen, wenn unser Album ‚We Got Love‘ auf Platz 1 der offiziellen Deutschen Album Charts einsteigt, dann würde ich mir die Haare noch einmal so machen wie damals, als ich noch ein kleiner Bengel war. So, jetzt hab ich den Salat!“

Und tatsächlich: Mit der Lockenpracht sieht Angelo aus wie früher. Auch seine Fans freuen sich sehr über den kleinen Trip in die Vergangenheit. "Man muss wirklich genauer hinsehen, sonst würde man meinen, dass die Zeit stehen geblieben ist! Steht dir immer noch gut", freut sich ein begeisterter Follower.

Tja, Wettschulden sind eben Ehrenschulden und in diesem Fall wirklich eine lustige Sache!