Halle Berry & Olivier Martinez sind offiziell geschieden!

Jetzt ist es auch offiziell aus und vorbei: Halle Berry und Olivier Martinez sind nun geschieden. Damit nimmt auch die dritte Ehe der hübschen Schauspielerin ein trauriges Ende!

2010 lernten sich Halle Berry und der Franzose am Set des Films "Dark Tide" kennen und lieben. Im Juli 2013 heiratete das Paar. Schon im Oktober des gleichen Jahres krönte ihr gemeinsamer Sohn Maceo das Glück der beiden. Doch ihre Liebe lief nicht immer ohne Turbulenzen! Eine Schlägerei mit Halle berrys Ex Gabriel Aubrey 2012 sorgte für böse Schlagzeilen. Außerdem versuchte Halle vergeblich mit Tochter Nahla zu Olivier nach Frankreich zu ziehen. Ein Gericht verbot es, weil es gegen die Sorgerechtsregelung mit Ex-Ehemann Gabriel war. Ob das am Ende auch die Liebe zerstört hat?

Im Oktober 2015 reichten Halle Berry und Olivier unanbhängig voneinander die Scheidung ein. Und obwohl es immer mal wieder hieß, dass die beiden ihrer Liebe eine Chance geben wollen, sind sie nun nach 14 Monaten offiziell geschieden. Beide wollen sich laut TMZ das Sorgerecht für den kleinen Maceo teilen. Der wird ja ohnehin am meisten unter der Trennung seiner Eltern leiden...