Hamburg: Frau von 5 Männern missbraucht!

Grausame Tat in Hamburg! Am Bramfelder See wurde eine Frau von gleich 5 Männern sexuell missbraucht.

Die 23-Jährige soll gegen 4 Uhr morgens auf einer Parkbank am Bramfelder See gesessen haben. Nachdem sie Stimmen von mehreren Männern gehört hat, ist sie weggegangen – laut der „Bild“-Zeitung wurde sie dann aber doch umzingelt.

Danach wurde die Frau sexuell missbraucht. Erst zwei Wochen später soll sie zur Polizei gegangen sein. Die Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein. Einer hatte abstehende Ohren, ein anderer trug einen Bart. Sie sprachen in russischer, rumänischer oder bulgarischer Sprache. Unter der Rufnummer 040/4286-56789 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.