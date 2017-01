Hana Nitsche: Liebescomeback mit Russell Simmons?

Gerade erst wurde bekannt, dass sich Model Hana Nitsche und ihr Freund Sam Moorman getrennt haben. Jetzt bahnt sich auch schon ein Liebescomeback an. Allerdings nicht etwa zwischen den beiden. Hana Nitsche macht süße Andeutungen, dass es vielleicht eine Zukunft mit Ex Russell Simmons geben könnte.

Hana Nitsche und Russell Simmons waren 2013 ein Paar

Das Paar war für einige Monate im Jahr 2013 ein Paar. Und auch danach brach der Kontakt nicht ab. Beide beteuern, dass sie immer noch Freunde sind. Deswegen freute sich Hana auch riesig darüber, dass Russell ihre Leistung in der Gesangsshow "It takes 2" mit einem süßen Kompliment krönte. "Ich bin so stolz dich im Fernsehen singen zu sehen", schrieb er happy bei Instagram. Hanas Reaktion auf den Post? "Ich liebe dich! Danke für die Unterstützung! Das bedeutet mir viel!" Hach, wie süß.

Hana Nitsche: "Die Zeit wird es zeigen."

Gegenüber spot on news erklärte Hana Nitsche, wie sehr sie sich über die Worte von Russell Simmons freute: "Ich habe mich unendlich darüber gefreut. Russell und ich stehen uns immer noch nahe und sind freundschaftlich auf ewig miteinander verbunden. Seine Meinung ist mir natürlich fachlich, aber auch menschlich sehr wichtig." Trotzdem haben die Worte "ich liebe dich " natürlich keine kleine Bedeutung. Ob sich da wirklich ein Liebescomeback anbahnt?

"Damit habe ich einfach "Danke" gesagt für seine lieben Worte und seinen Support. Wir verstehen uns noch sehr gut und haben Kontakt miteinander. Im Moment bin ich viel unterwegs und ein Termin folgt auf den nächsten. Ob und was sich da anbahnt oder nicht, weiß ich nicht. Die Zeit wird es zeigen", so Hana im Interview. Ein Dementi klingt definitiv anders! Wir würden uns deswegen nicht wundern, wenn wir Hana und Russell bald schon wieder knutschend auf den roten Teppichen der Welt sehen....